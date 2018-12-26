Аэропорт Саратова третьи сутки подряд работает с перебоями из-за тумана и снегопада

26.12.18 13:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия вновь стали причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова.

На сайте аэропорта в среду сообщается, что из-за плохих метеоусловий, по данным на 11:20 мск, отменены четыре рейса в Москву (Шереметьево), задержаны два рейса в Москву (Внуково, Домодедово) и один рейс в Челябинск.

Кроме того, отменены четыре рейса в Саратов из Москвы (Шереметьево), задержан рейс в Москву (Домодедово) и в Самару.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.