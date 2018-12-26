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26.12.18 13:13

Самарская область надеется получить 11,6 млрд рублей до 2025 года на ремонт дорог

© РИА Новости. Илья Питалев
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Самарская область рассчитывает в 2019-2024 годах в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получить из федерального бюджета 11,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"С 2019 года обновление дорожной сети продолжится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По нему в течение 6 лет планируется отремонтировать 1 тыс.935 км региональных и местных дорог, 797 км дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На это будет направлено более 39 млрд рублей, в том числе, 11,56 млрд рублей - из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В результате реализации нацпроекта, отмечает министерство, к концу 2024 года до нормативного состояния будет доведено уже 85% дорог агломерации и 42,7% - региональных дорог в целом.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, которые приводятся в сообщении, вместе с капремонтом дорог будет повышаться уровень их безопасности.

"При проведении капитального ремонта автомобильных дорог предусмотрена реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения: устройству тротуаров, наружного освещения, пешеходного и барьерного ограждения, регулируемых пешеходных переходов, светофоров", - пояснил И.Пивкин.

В результате этой работы прогнозируется, что число аварийно-опасных участков в регионе сократится вдвое, смертность от дорожно-транспортных происшествий снизится в 3,5 раза.

"В наступающем 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт 91 участка автодорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км. На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей, в том числе, 1,7 млрд рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В 2017-2018 годах Самарская область входила в число 38 регионов, где действовал приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". По нему за два года было отремонтировано более 360 км автодорог федерального, регионального и местного значения. В итоге доля дорог в Самарско-Тольятинской агломерации, соответствующих нормам, выросла с 42,2% до 54,6%.

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