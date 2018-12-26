Крым учредил медаль к пятилетию воссоединения с Россией

26.12.18 13:20

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма на заседании в среду учредил юбилейную медаль "В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2019".

"Медаль учреждается в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией для поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией; участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года; обеспечение мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Крыма; самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни", - сообщил пресс-центр крымского парламента.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума о статусе региона. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. США и страны Европейского союза называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Официальная Москва заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит России.