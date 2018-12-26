Албин заявил, что не намерен баллотироваться в губернаторы Петербурга

26.12.18 13:59

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что не намерен участвовать в выборах главы города и считает необходимым поддержать Александра Беглова.

"Нет, не буду", - сказал И.Албин "Интерфаксу" в среду, отвечая на вопрос, не планирует ли он становиться кандидатом в губернаторы.

"Это большая ответственность перед городом, перед президентом и Россией. Важно поддержать врио губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Он достойный человек и хороший руководитель", - подчеркнул экс-чиновник Смольного.

Отвечая на просьбу прокомментировать свою отставку, И.Албин сказал: "Все хорошо! Спасибо за совместную работу!".

Ранее в среду пресс-служба Смольного сообщила, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов принял отставки вице-губернаторов И.Албина и Михаила Мокрецова.

Выборы губернатора Петербурга должны состояться 8 сентября 2019 года.