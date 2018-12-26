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26.12.18 13:59
Албин заявил, что не намерен баллотироваться в губернаторы Петербурга
"Нет, не буду", - сказал И.Албин "Интерфаксу" в среду, отвечая на вопрос, не планирует ли он становиться кандидатом в губернаторы.
"Это большая ответственность перед городом, перед президентом и Россией. Важно поддержать врио губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Он достойный человек и хороший руководитель", - подчеркнул экс-чиновник Смольного.
Отвечая на просьбу прокомментировать свою отставку, И.Албин сказал: "Все хорошо! Спасибо за совместную работу!".
Ранее в среду пресс-служба Смольного сообщила, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов принял отставки вице-губернаторов И.Албина и Михаила Мокрецова.
Выборы губернатора Петербурга должны состояться 8 сентября 2019 года.
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