Ярославский полигон "Скоково" с нового года прекратит принимать мусор из Москвы

26.12.18 14:14

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26 декабря. Interfax-Russia.ru - Ввоз твердых коммунальных отходов из Москвы на полигон АО "Скоково" под Ярославлем завершится 31 декабря, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Пролонгация договора между предприятием и столичным ГУП "Экотехпром", заключенного в апреле, не предусмотрена.

"На полигон завезено практически в два раза меньше отходов, чем планировалось. Договор рассчитан на объем до 200 тысяч тонн, а с контейнерных площадок Москвы к нам поступило чуть более 103 тысяч тонн. За время действия договора объем ввезенных на полигон отходов составил чуть более двух процентов от остаточной вместимости полигона", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Скоково" Константина Симонова.