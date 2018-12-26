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26.12.18 14:14
Ярославский полигон "Скоково" с нового года прекратит принимать мусор из Москвы
Пролонгация договора между предприятием и столичным ГУП "Экотехпром", заключенного в апреле, не предусмотрена.
"На полигон завезено практически в два раза меньше отходов, чем планировалось. Договор рассчитан на объем до 200 тысяч тонн, а с контейнерных площадок Москвы к нам поступило чуть более 103 тысяч тонн. За время действия договора объем ввезенных на полигон отходов составил чуть более двух процентов от остаточной вместимости полигона", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Скоково" Константина Симонова.
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