Аэропорт в Крыму готов встречать 2019 год: украсил елку и заказал Деда Мороза с внучкой

26.12.18 14:22

Фото пресс-службы аэропорта

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Пассажиров и гостей аэропорта "Симферополь" предновогоднюю неделю будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, аниматоры устроят конкурсы для детей и подарят сладкие подарки, сообщила пресс-служба авиузла в среду.

"Сфотографироваться со сказочными персонажами можно в общих зонах аэропорта, ежедневно, до 31 декабря", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сотрудники аэропорта установили громадную елку внутри здания авиузла. Ее украшают тысяча игрушек и около полукилометра гирлянд.

"На привокзальной площади перед терминалом появились световые фигуры в виде елок и большого подарка. Входы в здание украшают диодные инсталляции в форме кристаллов. Рестораны и точки общественного питания аэропорта подготовили для пассажиров праздничное меню", - сообщила пресс-служба.

В аэропорту работает экспозиция "НовогодняЯРоссия", можно посмотреть исторические фото середины ХХ века, показывающие традиции празднования Нового года в России.

В период новогодних и рождественских праздников аэропорт планирует обслужить порядка 1,5 тыс. рейсов на прилет и вылет. Среди них - дополнительные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Самару.