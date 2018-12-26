Система "Авангард" поступит на вооружение в РВСН в 2019 году - Путин

26.12.18 14:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Испытания межконтинентальной стратегической системы "Авангард" завершились в среду полным успехом, она поступит на вооружение в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это испытание только что завершилось полным успехом. Подтверждены все тактико-технические данные", - сказал В.Путин на встрече с членами правительства РФ.

"В 2019 году на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система "Авангард". Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения", - отметил он.

По мнению В.Путина, это большое событие в жизни Вооруженных сил РФ и страны в целом.

"У России появился новый вид стратегического оружия", - подчеркнул он.

Как сказал В.Путин, завершающие испытания этой гиперзвуковой системы были подготовлены и проведены по его поручению предприятиями промышленности и министерством обороны.

Ранее в среду министерство обороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

1 марта В.Путин сообщил, что в России началось серийное производство новейшего стратегического оружия - комплекса "Авангард".

"Предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал В.Путин в послании Федеральному Собранию.

"Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает", - заявил В.Путин.

"От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз", - сообщил президент РФ.

"При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал тогда В.Путин.

"Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", - сказал В.Путин.

Тогда же командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской ПРО.

Командующий РВСН заявил, что от традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.

Позже было объявлено о заключении контракта на серийное производство "Авангардов".