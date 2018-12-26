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26.12.18 15:12
Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь
"Сегодня разброс данных прогноза существует, но наиболее вероятно, что в новогоднюю ночь температура составит от -4 до -9 градусов. При этом по всем расчетам антициклона над европейской территорией России не будет, и давление будет около и чуть ниже нормы. Это значит, что погода будет облачная с редкими прояснениями, прогнозируется небольшой снег, ветер слабый", - сказал Р.Вильфанд агентству в среду.
Он добавил, что высота снежного покрова в новогоднюю ночь составит порядка 30 см, что более чем на 50% выше многолетних значений. Кроме того, благодаря отсутствию морозов снег должен хорошо лепиться.
"При температуре -4...-9 очень хорошие условия для формирования снежков, замечательная погода для снежных баб. Посоветовал бы москвичам заранее запасаться морковками для носов", - отметил метеоролог.
Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что прогноз сформирован по данным ансамблевых расчетов - в последующие дни данные будут уточняться.
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