Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь

26.12.18 15:12

© РИА Новости. Владимир Сергеев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в ночь на 1 января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня разброс данных прогноза существует, но наиболее вероятно, что в новогоднюю ночь температура составит от -4 до -9 градусов. При этом по всем расчетам антициклона над европейской территорией России не будет, и давление будет около и чуть ниже нормы. Это значит, что погода будет облачная с редкими прояснениями, прогнозируется небольшой снег, ветер слабый", - сказал Р.Вильфанд агентству в среду.

Он добавил, что высота снежного покрова в новогоднюю ночь составит порядка 30 см, что более чем на 50% выше многолетних значений. Кроме того, благодаря отсутствию морозов снег должен хорошо лепиться.

"При температуре -4...-9 очень хорошие условия для формирования снежков, замечательная погода для снежных баб. Посоветовал бы москвичам заранее запасаться морковками для носов", - отметил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что прогноз сформирован по данным ансамблевых расчетов - в последующие дни данные будут уточняться.