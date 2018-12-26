Министерство цифровой экономики будет создано в правительстве Адыгее - власти

26.12.18 15:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство цифровой экономики будет создано в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе ежегодного послания в среду.

По его словам, министерство будет отвечать за цифровизацию экономики и развитие доступа населения Адыгеи к интернету и информационным системам.

"Для эффективного решения задач в следующем году в структуре органов исполнительной власти будет создано министерство цифровой экономики", - сказал М.Кумпилов.

Среди основных задач министерства - обеспечение подключения государственных и социальных учреждений к интернету, предоставление полноценного доступа сельских жителей к информационным ресурсам.