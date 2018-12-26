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Жителей ХМАО в 2019 году будут приучать к раздельному сбору мусора

© РИА Новости. Владимир Песня
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра готов перейти на новую систему обращения с отходами, сообщается в группе губернатора региона Натальи Комаровой Вконтакте.

"Наша работа в следующем году - приучить жителей к раздельному сбору мусора. Нужно воспитывать самих себя и менять свой менталитет. Особое внимание нужно уделить подрастающему поколению", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя губернатора Алексея Забозлаева.

Как отмечается, в округе планируют создать пять межмуниципальных полигонов, семь локальных и 77 площадок временного накопления. Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами получило АО "Югра-Экология". Соглашение заключили на 10 лет. Переход на единый тариф по зонам деятельности начнется с 2019 года.

Согласно сообщению, предполагается компенсация для льготных категорий - их получат 150 тыс. югорчан - и субсидии для тех, у кого низкий доход - около 30 тыс. человек.

В свою очередь, на сайте госорганов ХМАО-Югры пресс-служба сообщает, что территориальной схемой обращения с отходами установлено две зоны деятельности оператора - северная и южная. 19 декабря были утверждены тарифы на всю южную зону деятельности, которая включает 11 муниципалитетов.

Со ссылкой на директора компании "Югра-Экология" Павла Ващенко отмечается, что переход на единый тариф по зонам деятельности будет осуществлен с 2019 года. Он составит около 731 рубля и будет применен ко всем 11 муниципалитетам. Органы местного самоуправления самостоятельно рассчитают норматив твердых коммунальных отходов на человека в кубометрах. В дальнейшем установленный тариф будет умножен на данный норматив и поделен на 12 месяцев в году. Так, например, с 1 января 2019 года средняя сумма в Ханты-Мансийске на одного горожанина составит около 133 рублей, в Кондинском районе - немногим более 111 рублей.

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