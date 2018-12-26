Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков с задержанных возле Крыма кораблей ВМС Украины

26.12.18 16:53

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крыма в среду отказался отпустить из-под стражи последних пятерых военных моряков с задержанных в Черном море месяц назад кораблей ВМС Украины, жалобы на арест которых дошли до инстанции, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке, командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице, капитане 2 ранга Денисе Гриценко, старшем матросе Юрии Безъязычном и матросе Евгении Семидоцком. Апелляции их адвокатов стали последними жалобами, поступившими в инстанцию от защиты украинских военных, сообщил представитель Верховного суда Крыма "Интерфаксу" накануне.

Назначенные государством адвокаты трех задержанных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Владимира Терещенко и сотрудника украинской спецслужбы Василия Сороки не обжаловали их арест, говорят их коллеги - адвокаты по соглашению.

"С недобросовестными коллегами по назначению будет разбираться дисциплинарная комиссия", - заявил накануне адвокат Николай Полозов.

Заключение под стражу четырех украинцев защита обжалует в кассационном порядке.

Таким образом, в суде апелляционной инстанции за шесть дней рассмотрены апелляции на арест 20 из 24 украинцев.

Верховный суд Крыма ранее в декабре оставил под стражей 15 граждан Украины: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Вячеслава Зинченко, Владимира Лисового, Сергея Чулибу, Андрея Шевченко, командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка и сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, - также исправив техошибку нижестоящей инстанции.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника Службы безопасности Украины. Российская сторона утверждает также, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

22 моряка и двое сотрудников украинской спецслужбы, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - почти на два месяца. Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинца доставили в "Лефортово", остальных - троих раненых при задержании - в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

Защита расценивает как военный конфликт инцидент в Черном море 25 ноября 2018 года. Адвокаты украинцев заявили, что, согласно Женевской конвенции 1949 года, арестованные моряки имеют статус военнопленных, не подлежат суду общей юрисдикции. Мнение отражает позицию официального Киева.

Москва же считает, что такой статус к украинским военным морякам применять нельзя, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.