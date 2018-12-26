Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды

26.12.18 17:03

© РИА Новости. Александр Имедашвили

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 16:30 мск 26 декабря 2018 года до особого распоряжения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога была закрыта на выезд из РФ для грузовиков с 09:30 мск из-за снегопада на территории Грузии.