Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 7 км

27.12.18 06:04

© РИА Новости. Евгений Нескромный

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 10 км к северу от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Спасатели рекомендуют туристическим организациям не организовывать туры в районе вулкана.