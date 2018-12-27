Якутия готовится принимать фрагменты ракеты-носителя "Союз 2.1а"

27.12.18 06:13

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Экологи, специалисты и спасатели Якутии готовятся к поиску фрагментов ракеты-носителя "Союз 2.1а", запущенной сегодня с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

"Территория Якутии подпадает под районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз 2.1а". Подготовительные работы в районах падения в Вилюйском и Алданском районах начались за несколько дней до запуска ракеты", - говорится в сообщении.

В Вилюйском районе представителями Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Госкорпорации "Роскосмос" и Минэкологии Якутии проведены встречи с населением сел Югюлятцы и Кюлякянь. В ходе встреч обсуждены вопросы обеспечения безопасности населения и окружающей среды.

В Алданском районе также идет подготовка к падению частей ракеты-носителя, в работе задействованы специалисты ЦЭНКИ, Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Служба спасения региона и Минэкологии Якутии.

"Накануне произведен предпусковой облет района падения с отбором проб природных сред. Охвачено 9 точек согласно плану экологического мониторинга. Сегодня также запланирован послепусковой облет, который будет произведен до границы района падения, то есть до территории реки Амга, устьевой части ручья Хаппарастаах", - приводятся в сообщении слова госинспектора Алданского комитета государственного экологического надзора Петра Иванова.