Поисковая группа Роскосмоса вылетела на поиски частей ракеты "Союз-2.1а" в Приамурье

27.12.18 06:21

© РИА Новости. Саид Царнаев

27 декабря. Interfax-Russai.ru - Мобильная группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) вылетела в Амурской области на поиски боковых блоков ракеты "Союз-2.1а", стартовавшей в четверг с космодрома Восточный.

"Мы наблюдали за пуском, но визуально ничего увидеть не удалось. Сейчас вылетаем на вертолете в район падения на поиск боковых блоков. Кроме того, в поселке Дипкун работают беспилотники", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

Большинство жителей поселка Дипкун, который является одним из близлежащих населенных пунктов к району падения фрагментов первой ступени ракеты, в этот раз предпочли наблюдать за пуском с космодрома в прямой трансляции, которую осуществлял Роскосмос.

"Погода сегодня хорошая, небо относительно чистое. Мы видели два следа падающих ступеней, еще два блока упали незаметно для нас. Мобильная группа с беспилотниками уже работает. Особого ажиотажа в этот раз среди жителей поселка не наблюдалось, на улицы выходили немногие, большинство предпочитают смотреть онлайн", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и.о. главы администрации поселка Дипкун Ирина Сколольникова.

Бригады обеспечения эксплуатации районов падения ЦЭНКИ работают в Приамурье (на границе Тындинского и Зейского района) и Якутии (в Алданском и Вилюйском районах). Специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей.