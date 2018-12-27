Четвертый запуск произведен с космодрома Восточный

27.12.18 06:23

© РИА Новости. Максим Блинов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя спутниками "Канопус-В" стартовала с космодрома Восточный в четверг утром.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ракета запущена в соответствии с графиком в 05:07 мск. Запуск стал четвертым в истории космодрома.

Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 и малые космические аппараты попутной нагрузки.

Кроме спутников "Канопус" на орбиту будут отправлены малые спутники США, Японии, ЮАР, Испании и Германии, сообщала ранее компания-оператор пусковых услуг "Главкосмос".

Риски при запуске будут застрахованы страховыми компаниями "ВТБ Страхование" и "СОГАЗ". Страховым случаем является полная гибель аппаратов и их невыведение на орбиту.

Страховая сумма равна 6,175 млрд рублей. Максимальная премия по договору составляла 728,7 млн рублей. Страховщики предложили оказать услуги страхования за 654,6 млн рублей.