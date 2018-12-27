Более дюжины автобусных рейсов из Томска отменено из-за мороза

27.12.18 06:50

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Перевозчики отменили 13 автобусных рейсов из Томска в связи с низкой температурой воздуха, сообщается на сайте томского автовокзала.

Так, не состоится семь рейсов до Асина, два - до Колпашева, два - до Курлека, Первомайского и Бакчара.

Ранее сообщалось, что 23-27 декабря в Томской области прогнозируются морозы до минус 40 градусов. В связи с этим на трассах региона развернули 62 пункта обогрева.

По данным синоптиков, утром в четверг в Томске столбик термометра опустился до минус 28 градусов.