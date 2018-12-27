Режим "черного" неба продлен в Кемерово

27.12.18 06:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Введенный во вторник режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Кемерово продлен на сутки, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области в четверг.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями в Кемерово ожидаются НМУ, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух ", - говорится в релизе.

Как сообщалось, с наступлением холодов режим НМУ в Кемерово впервые был введен 4 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске - с 5 декабря и был снят спустя четыре дня.

Из-за ухудшения погодных условий с января по март 2018 года режимы НМУ №1 и №2 вводились более 30 раз в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.