Два поселка под Иркутском остались без электричества в мороз

27.12.18 08:10

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Электроснабжение села Хомутово и деревни Куда Иркутского района Иркутской области прервано из-за перегруза электросетей, сообщает в четверг пресс-служба ОАО "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК).

"Сегодня в 05:10 (мск) отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда. Отключены населенные пункты - частично село Хомутово, деревня Куда. Повреждение обнаружено, прогнозируемый срок устранения - 8:30 (мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на фоне низких температур и пика потребления" в среду электроснабжение Куды и Хомутово прерывалось дважды - отключались ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда и Хомутово-Церковь. Неполадки оперативно устранили аварийные бригады Восточных электрический сетей ИЭСК.

"Причиной отключения стал перегруз сетей, который возник в результате использования жителями частных домов электронагревательных приборов для отопления. ИЭСК напоминает, что данные сети не рассчитаны на электроснабжение отопительных систем (...) и рекомендует использовать печное отопление и генераторы", - сказано в пресс-релизе

Отмечается также, что "как минимум два отключения" в Куде были связаны с повреждением оборудования и линий, принадлежащих частным лицам, которые не подготовили свои сети к отопительному сезону.

Село Хомутово находится в 20 км от Иркутска, население - более 8 тыс. человек. Деревня Куда расположена в 19 км от Хомутово, в ней проживает более 2,5 тыс. человек. Оба населенных пункта в последние годы активно разрастаются, поскольку в них строят загородные дома жители областного центра и переселенцы с севера.

По данным синоптиков, в ночь на четверг температура воздуха в пригороде Иркутска опускалась ниже минус 40 градусов.