Запущенные с космодрома Восточный спутники выведены на целевую орбиту

27.12.18 08:50

© РИА Новости. Максим Блинов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", а также малые космические аппараты достигли целевой орбиты после запуска с космодрома Восточный, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме", - сказал представитель госкорпорации.

Ракета была запущена в соответствии с графиком в 05:07 мск. Запуск стал четвертым в истории космодрома.

Ракета вывела на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и № 6 и малые космические аппараты попутной нагрузки.

Спутники "Канопус-В" массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 км.

Помимо спутников, запускаемых по федеральной программе, на орбиту выведены пять иностранных космических аппаратов заказчиков из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии по контракту с ОАО "Главкосмос".