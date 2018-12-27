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27.12.18 08:50
Запущенные с космодрома Восточный спутники выведены на целевую орбиту
"Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме", - сказал представитель госкорпорации.
Ракета была запущена в соответствии с графиком в 05:07 мск. Запуск стал четвертым в истории космодрома.
Ракета вывела на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и № 6 и малые космические аппараты попутной нагрузки.
Спутники "Канопус-В" массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 км.
Помимо спутников, запускаемых по федеральной программе, на орбиту выведены пять иностранных космических аппаратов заказчиков из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии по контракту с ОАО "Главкосмос".
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