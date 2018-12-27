|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.12.18 09:09
Шторм с 12-метровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
"По данным Камчатского гидрометеоцентра, 28 декабря вечером в прибрежных акваториях Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров", - говорится в сообщении.
В первой половине ночи 29 декабря шторм распространится на прибрежные зоны Елизовского, Усть-Камчатского районов, Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Днем в субботу - на прибрежные зоны Карагинского района.
"Утром 29 декабря у побережья Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, а также Елизовского района волнение усилится до 10-12 метров", - подчеркивают в МЧС.
Такая ситуация сохранится до конца суток 29 декабря.
Как сообщалось, по прогнозу метеорологов, в пятницу утром на юг Камчатки обрушится циклон со снегопадами и штормовым ветром до 28 м/с. Силы и средства Главного управления МЧС России по региону переведены в режим повышенной готовности. В нескольких районах Камчатки объявлена лавинная опасность.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket