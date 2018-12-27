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27.12.18 09:37

Около тысячи единиц техники поступило в 2018 году в ЦАО

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
27 декабря. Interfax-Russia.ru - План по поставке военной техники по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в 2018 году выполнен на сто процентов, сообщает пресс-службы военного округа со ссылкой на временно исполняющего обязанности командующего войсками ЦВО генерал-полковника Евгения Устинова.

"В текущем году по плану оснащения войск поступило около 1 тыс. единиц современных образцов техники различной номенклатуры, в декабре - 192 единицы. План выполнен на сто процентов", - приводятся в сообщении слова Е.Устинов.

Отмечается, что эскадрилья смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, полностью перевооружена на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++.

Кроме этого, горное мотострелковое соединений в Туве получило на вооружение самоходные гаубицы "Нона-СВК", артиллерийские бригады в Кемеровской и Оренбургской областях - последние модификации самоходных гаубиц "Мста-С".

Несколько десятков комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Тахион", "Орлан-10", "Элерон-3" поступили в мотострелковые бригады и специального назначения, добавляет пресс-служба.

Войска округа также получили современные образцы средств артиллерийской разведки, автомобильной техники различного назначения, средств противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической заЩиты и другие.

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