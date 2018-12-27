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27.12.18 10:05
Система обнаружения сухих гроз появится в 2019 году на Ямале для борьбы с лесными пожарами
Так, в регионе планируется внедрить систему грозопеленгации, которая позволит в летний период контролировать районы, где сухие грозы являются главной причиной возникновения лесных пожаров.
Кроме того, в следующем году в муниципалитетах планируется установить систему дистанционного наблюдения "Лесной дозор".
"Камеры высокой точности "Лесного дозора" сами фиксируют возгорание и передают информацию наземным службам тушения", - отмечается в сообщении.
В этом году такая система была опробована в Ноябрьске. "Умные камеры" дали положительный результат", - подчеркивается в пресс-релизе.
В 2018 году на территории ЯНАО было зафиксировано 139 природных пожаров на площади 3 тыс. га. В 2017 году в округе случилось 365 природных пожаров, их площадь составила 220 тыс. га.
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