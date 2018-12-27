Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре в Ростовской области

27.12.18 10:16

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в городе Шахты (Ростовская область) на площади 70 квадратных метров, есть жертвы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По оперативным данным, погибли двое взрослых и трехлетний ребенок, еще три ребенка пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сообщение о пожаре поступило в 5:23 мск. Дом, где произошло возгорание - одноэтажный, глинонабивной.

Для тушения огня привлекались 14 человек и 6 единиц техники.

Устанавливаются причины пожара.