Российский тральщик "Валентин Пикуль" возвращается от берегов Сирии в Новороссийск

27.12.18 10:27

© РИА Новости. Георгий Зимарев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Морской тральщик Черноморского флота (ЧФ) "Валентин Пикуль" возвращается из Средиземного моря в Новороссийск, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Морской тральщик Новороссийской военно-морской базы ЧФ "Валентин Пикуль" завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море", - сказал А.Рулев.

Он сообщил, что в четверг утром экипаж корабля завершает прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор, после чего направится в пункт постоянного базирования - Новороссийск.

"Валентин Пикуль" выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года.

Накануне в Севастополь прибыл российский фрегат "Адмирал Эссен" после выполнения задач у берегов Сирии. Экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года, общее время нахождение корабля в море в течение года составило порядка 300 суток.

В период нахождения в дальней морской зоне экипаж корабля принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего ВМФ РФ в Средиземном море, в ходе которого провел комплекс различных учений по ведению боя как одиночным кораблем, так и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.