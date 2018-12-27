Почти 250 автомобилей ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на выезде из РФ

27.12.18 10:38

© РИА Новости. Александр Имедашвили

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Открытия Военно-Грузинской дороги, проезд по которой закрыт из-за непогоды в Грузии, с российской стороны ожидают 242 автомобиля, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"На Военно-Грузинской дороге ожидают проезда 132 легковых и 110 грузовых автомобилей. Развернуты два пункта обогрева, выставлены дополнительные экипажи медицины катастроф", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с людьми, ожидающими проезда, работают психологи МЧС. В районе пропускного пункта есть многофункциональный комплекс, на базе которого расположены кафе, комната матери и ребенка, медпункт, санузлы.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада на территории Грузии с 16:00 мск среды.