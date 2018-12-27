Новый онкологический центр построят в Тверской области

27.12.18 10:49

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В Твери в 2019 году начнётся создание нового онкологического центра, призванного улучшить ситуацию с лечением онкобольных, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2018 года.

"Мы вошли в проект по совершенствованию онкологической помощи. Планируется стройка онкологического центра. Учитывая, что действующий находится в ветхом состоянии, решили, что это будет новое учреждение. Сейчас прорабатываем этот вопрос", - сказал И.Руденя.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" уточнили, что строительство нового онкоцентра предполагается осуществить в рамках национального проекта к 2021 году.

По словам губернатора, ещё один значимый проект в здравоохранении - детская областная клиническая больница, ее строительство планируется начать уже в следующем году.

"Источниками финансирования стройки станут федеральный и региональный бюджеты. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Больница будет расположена рядом с областным перинатальным центром, с которым ее свяжет переход, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов", - рассказал губернатор.

По его словам, рядом находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, медицинский колледж. "Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля", - добавил И.Руденя.