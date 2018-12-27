Задержан пассажир, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве

27.12.18 11:12

© РИА Новости. ФСБ РФ

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Задержан москвич, подозреваемый в убийстве таксиста в центре Москвы в ссоре из-за пустяка, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 27 декабря 25-летний мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло. От полученной травмы водитель скончался", - сказала Ю.Иванова в четверг "Интерфаксу".

На записи с уличных видеокамер, распространенных СК, видно, как пассажир во время движения покидает автомобиль, который еще около километра продолжает медленно ехать по осевой линии Крымского вала с открытыми водительской и задней пассажирской дверями.

По словам Ю.Ивановой, в ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проводятся следственные действия, по результатам которых ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - житель Москвы, инженер одного из научно-производственных центров.