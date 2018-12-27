|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.12.18 11:34
Петербургское управление МЧС признано лучшим в России
"За этим почетным званием стоит кропотливая и очень напряженная работа огромного коллектива Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу: от пожарных и спасателей - до работников кадрового аппарата, финансово-экономической сферы, прочих обеспечивающих подразделений и руководящего состава разного уровня. Именно их ежедневный труд позволил нам стать лучшими в России", - сказал начальник управления Алексей Аникин в интервью, размещенном на сайте управления.
Он отметил, что главная награда для спасателей - сохраненные жизни, стабильная динамика сокращения огневых происшествий и других чрезвычайных ситуаций.
"Я хочу выразить благодарность всем сотрудникам Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу за проделанную работу, результаты которой позволили нам в очередной раз завоевать звание лучших в стране", - добавил А.Аникин.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket