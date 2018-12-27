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27.12.18 11:45
В Петербурге подготовлено 18 площадок для безопасного запуска фейерверков
"Для безопасного применения жителями пиротехнических изделий в городе определено 18 площадок. Список этих площадок размещен на официальном сайте ГУ МЧС по Петербургу", - сообщил журналистам начальник организации службы пожаротушения, аварийно-профилактических работ и пожарной профилактики комитета по законности Петербурга Андрей Михайловский в среду.
Как рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы городского ГУ МЧС Станислав Базаев, в преддверии новогодних праздников взяты на учет 149 объектов, где хранят и продают пиротехнику.
"Все 149 объектов на сегодняшний день проверены в рамках профилактической работы. Сегодня ни на одном объекте хранения и реализации пиротехнической продукции нарушений не выявлено.
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