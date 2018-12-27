В Петербурге подготовлено 18 площадок для безопасного запуска фейерверков

27.12.18 11:45

© РИА Новости. Евгения Новоженина

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Петербургу подготовило для жителей города 18 площадок, на которых можно безопасно запустить фейерверки в новогодние праздники.

"Для безопасного применения жителями пиротехнических изделий в городе определено 18 площадок. Список этих площадок размещен на официальном сайте ГУ МЧС по Петербургу", - сообщил журналистам начальник организации службы пожаротушения, аварийно-профилактических работ и пожарной профилактики комитета по законности Петербурга Андрей Михайловский в среду.

Как рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы городского ГУ МЧС Станислав Базаев, в преддверии новогодних праздников взяты на учет 149 объектов, где хранят и продают пиротехнику.

"Все 149 объектов на сегодняшний день проверены в рамках профилактической работы. Сегодня ни на одном объекте хранения и реализации пиротехнической продукции нарушений не выявлено.