Передвижная выставка работ Айвазовского из музея Феодосии проедет по всей России

27.12.18 11:56

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Феодосийская картинная галерея имени И.К.Айвазовского в 2019 году при поддержке Минкультуры РФ организует передвижную выставку работ живописца по стране.

"Будет организована выставочная программа по стране - картины будут представлены на передвижных выставках. В течение января будут поданы документы на финансирование проектных работ", - сказал глава республики Крым Сергей Аксёнов журналистам после заседания Попечительского совета музея в четверг.

Министр культуры Владимир Мединский сказал, что подготовка к проекту будет осуществляться в сотрудничестве с Третьяковской галереей.

"Мы запросим материалы из Третьяковской галереи (по успешной выставке Айвазовского, которая проходила в ГТГ в 2016 году- ИФ), чтобы заново не изобретать тексты, каталоги. По сути это будет выставка "Айвазовский - лайт", которую попробуем в ближайший год по стране повозить в рамках нацпроекта", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса", министр отметил, что ведомство не ставит для себя никаких рамок. "Мы не загоняем себя в рамки - посмотрим, какие есть площадки, чтобы музеи были готовы принять, чтобы был соответствующий график. Особенно в холодное время года, когда в Феодосии меньше туристов и можно брать более раскрученные картины. Параллельно будем это совмещать с реставрацией картин. Это работа на несколько лет", - сказал В.Мединский.

Он заверил, что все экспонаты будут под надежной охраной. "Безопасность - это отработанная технология, все картины страхуются, снабжаются необходимой защитой", - заметил В.Мединский.

Феодосийская картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского - один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея - была открыта 29 июля 1880 года. После смерти И.Айвазовского в 1900 году картинная галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921-м была национализирована, в 1922 - включена в сеть государственных музеев страны.

В настоящее время основу коллекции составляют произведения И.Айвазовского (416 работ живописи и графики), а также произведения современников, учеников и внуков художника, западноевропейских маринистов ХVII - ХIХ веков, художников юго-восточного Крыма и современных живописцев.