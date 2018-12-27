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27.12.18 12:18

Силуанов: компании без давления государства уходят от расчетов в долларах

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Российские компании сами уходят от расчетов в долларах, сталкиваясь с проблемами в проведении платежей, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что проведение политики дедолларизации продолжится. "Встречаемся с компаниями. Компании, кстати, сами уже принимают такие решения - об отказе от расчетов в долларах, потому что сталкиваются с ограничениями в платежах. Кому это нужно?", - заявил А.Силуанов.

"Поэтому мы создаем условия для расчетов, в первую очередь в национальных валютах, в рублях. Это касается в первую очередь стран Евразийского экономического союза, стран постсоветского пространства. Расчеты в рублях растут каждый год", - добавил министр финансов.

По его словам, с другими странами активно растут расчеты в евро, а с Китаем - в юанях.

А.Силуанов подчеркнул, что крупнейшие российские нефтегазовые компании должны представить планы в правительство о снижении зависимости от долларовых расчетов. "Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы - они уже, кстати, сокращают расчеты в долларах - по дальнейшим своим действиям", - сказал он, добавив, что этот процесс будет идти не в ущерб деятельности компаний.

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