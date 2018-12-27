Музейный квартал появится в Феодосии на основе галереи Айвазовского

27.12.18 12:34

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Реконструкция и модернизация Феодосийской картинной галереи имени И.К.Айвазовского предполагает создание музейного квартала, который откроется в октябре 2022 года.

"Введение в эксплуатацию музейного квартала, торжественное открытие обновленного музея - в октябре 2022 года. Проект реконструкции желательно спланировать поэтапно, чтобы музей продолжал принимать посетителей", - говорится в материалах презентации по развитию галереи, представленной на заседании ее Попечительского совета в Минкультуры в четверг.

В рамках развития музейного квартала предполагается строительство нового трехэтажного здания, в котором расположатся выставочный зал площадью 500 кв метров и фондохранилище площадью 1 тыс. кв метров.

Согласно плану, в частности, предполагается создание новой экспозиции, реконструкция главного здания и Дома сестры художника, благоустройство дворовых территорий, облегчение навигации в музее, открытие кафе, магазина.