Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Брянском, пострадали восемь детей и водитель

27.12.18 14:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Авария с микроавтобусом, который перевозил детей, произошла в четверг утром на трассе в Брянской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, в результате ДТП травмы получил водитель микроавтобуса "Опель-Виваро" и его восемь пассажиров-школьников. Пострадавшие отправлены в больницу для оказания медицинской помощи и обследования.

Уточняется, что авария произошла около 9:20 на 392 км федеральной трассы М-3. Всего в микроавтобусе в качестве пассажиров находились 19 школьников в возрасте от 8 до 12 лет и двое сопровождающих их взрослых.

По предварительной версии, "КАМАЗ", не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть "Опеля-Виваро", микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где он по касательной столкнулся с автобусом "Пежо".

По данному факту УМВД России по Брянской области проводится проверка. Количество пострадавших, а также причины и условия, повлекшие совершение ДТП, уточняются.