Новосибирские физики сократили стоимость проектируемого коллайдера нового поколения в 1,5-2 раза

27.12.18 13:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость проекта будущего новосибирского коллайдера - "Супер чарм-тау фабрики" - может быть уменьшена в 1,5-2 раза, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" замдиректора Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ) Евгений Левичев.

Он отметил, что обновленный проект позволил отказаться от некоторых дорогостоящих комплектующих, что, однако, не должно сказаться на производительности установки. "Уменьшение стоимости - в 1,5-2 раза", - подчеркнул Е.Левичев.

Он также заявил журналистам в четверг, что обновленный проект установки предусматривает уменьшение ее периметра с 800 до 500 м. Создан проект универсального детектора частиц для коллайдера.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость первоначального проекта - около 40 млрд рублей.

По словам Е.Левичева, обновленный проект был представлен мировому научному сообществу в декабре на совещании в университете "Париж - Юг" в Орсэ, где также рассматривался аналогичный китайский проект.

Он также сообщил, что готовится заявка на финансирование проекта в рамках гранта Еврокомиссии "Развитие большой физической инфраструктуры в Европе и России" общим объемом 25 млн евро.

"Мы оцениваем ту часть, которая может выпасть на нашу долю, то есть на "Супер чарм-тау фабрику", в 2 млн евро. При этом какая-то существенная часть, это же европейский грант, будет потрачена на европейские лаборатории, с обязательным условием: они должны делать что-то по нашим заказам, по нашим указаниям для "Супер чарм-тау фабрики", - отметил Е.Левичев.

Как сообщалось, ИЯФ к концу 2019 года должен подготовить проект "Супер чарм-тау фабрики" и технико-экономическое обоснование, по которому руководство страны примет решение о финансировании строительства коллайдера.

ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.