РТРС запустила в Оренбургской области второй мультиплекс цифрового ТВ

27.12.18 13:29

© РИА Новости. Сергей Субботин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Второй мультиплекс цифрового эфирного телевещания запущен в Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Возможность смотреть 20 каналов появится у жителей всех муниципальных образований региона. Тестовая трансляция второго мультиплекса началась в одночастных зонах 25 и 28 телевизионных каналов на восьми объектах РТРС, расположенных в Соль-Илецком городском округе (Соль-Илецк), Гайском городском округе (Гай), Октябрьском районе (Биккулово), Переволоцком районе (Донецкое), Сакмарском районе (Белоусовка), Новоорском районе (Энергетик) и Домбаровском районе (Полевой, Ащебутак).

"Сегодня мы завершаем поэтапное включение передатчиков второго мультиплекса - это важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации", - приводятся в сообщении слова директора Оренбургского филиала РТРС Алексея Михеева.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы" в Оренбургской области построена сеть цифрового эфирного наземного телевещания, которая состоит из 103 объектов телевизионного вещания, половина из них - полностью новые объекты. Строительство сети осуществляло ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Вещание первого мультиплекса цифрового эфирного телевещания ведется в области с 2014 года.

Пресс-служба напоминает, что с 2017 года региональные программы ГТРК "Оренбург" доступны на каналах первого мультиплекса "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России". С 3 июня 2019 года регион переходит на цифровые технологии - аналоговое вещание будет отключено. егиональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.