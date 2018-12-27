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Башкирия планирует сохранить в новом году строительство жилья на уровне 2018 года - 2,1 млн кв.м

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии рассчитывают, что в 2019 году объем введенного в эксплуатацию жилья сохранится на уровне 2018 года, заявил заместитель председателя Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артем Ковшов на пресс-конференции в четверг.

"Прогноз на следующий год - (построить жилья - ИФ) не меньше, чем в этом году. По итогам этого года - 2,1 млн кв.м, - сказал он.

Ранее сообщалось о планах Башкирии к 2024 году увеличить объем ввода жилья в 1,5 раза к показателю 2017 года (2,46 млн кв. м) - до 3,7 млн кв. м. В 2018 году планировалось построить и сдать 2,2 млн кв. м жилья, что на 8,7% меньше, чем в прошлом году.

Зампред комитета пояснил, что падение темпов строительства связано, во-первых, с "жизненным циклом строящихся жилищных комплексов минимум 3 года" - в настоящее время вводятся в эксплуатацию объекты, начатые в кризисные 2014-2015 годы.

"Второй фактор - застройщики ведут себя более сдержанно, учитывая перспективы ужесточения законодательства. Третий фактор, самый главный - баланс спроса и предложения. Общеэкономическая ситуация сводится к тому, что бешеного спроса (на жилье в Башкирии - ИФ) сейчас нет", - сказал он.

По его данным, ежегодный объем строительства составляет 2,1-2,15 млн кв.м, доля жилья, построенного индустриальным способом, - 35% (700 тыс. кв.м), индивидуальное строительство - 65% (1,4 млн кв.м).

По итогам 11 месяцев текущего года, сообщалось ранее, объем введенного в эксплуатацию жилья в Башкирии сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,4 тыс. квартир общей площадью 1,86 млн кв. метров. При этом на каждую тысячу человек населения построено 458 кв. метров жилья.

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