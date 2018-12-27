"Победа" получила допуск от Росавиации на полёты по маршруту Калининград-Париж

27.12.18 14:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" откроет регулярный маршрут из Калининграда в Париж, сообщила пресс-служба АО "Аэропорт "Храброво".

"Приказ о допусках к полётам размещен на сайте Росавиации. Согласно документу авиакомпания "Победа" может выполнять до семи рейсов в неделю по направлению Калининград-Париж. Возможно, уже с весны 2019 года "Победа" начнет регулярные полёты из аэропорта "Храброво" в Париж", - говорится в пресс-релизе.

В действующем зимнем расписании "Победа" выполняет прямые рейсы из Калининграда в Рим с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятница.

Как сообщалось, в начале недели о перспективе запуска "Победой" регулярных авиарейсов из Калининграда в Париж в феврале-марте 2019 года сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный. Однако авиакомпания опровергла эту информацию.