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27.12.18 14:09
"Победа" получила допуск от Росавиации на полёты по маршруту Калининград-Париж
"Приказ о допусках к полётам размещен на сайте Росавиации. Согласно документу авиакомпания "Победа" может выполнять до семи рейсов в неделю по направлению Калининград-Париж. Возможно, уже с весны 2019 года "Победа" начнет регулярные полёты из аэропорта "Храброво" в Париж", - говорится в пресс-релизе.
В действующем зимнем расписании "Победа" выполняет прямые рейсы из Калининграда в Рим с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятница.
Как сообщалось, в начале недели о перспективе запуска "Победой" регулярных авиарейсов из Калининграда в Париж в феврале-марте 2019 года сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный. Однако авиакомпания опровергла эту информацию.
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