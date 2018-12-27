Железнодорожная часть Крымского моста будет готова к декабрю 2019 года

27.12.18 14:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Железная дорога - часть моста через Керченский пролив - будет построена к декабрю будущего года, обещают заказчик стройки и компания-подрядчик, на которых ссылается инфоцентр "Крымский мост".

"Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации", - приводятся в сообщении слова начальника ФКУ Упрдор "Тамань" (подведомственное Росавтодору учреждение выступает заказчиком проекта) Кайрат Турсунбеков. После завершения всех работ железнодорожная часть моста будет передана на баланс ФГУП "Крымская железная дорога".

"Все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены. Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Ведется укладка рельсов - верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участков. Новый, 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", - отметил в свою очередь председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" (подрядчик строительства моста) Аркадий Ротенберг.

В рамках утвержденной производственной программы на 2019 год, к лету планируется завершить устройство мостового полотна, включая деформационные швы, до сентября - полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста, в том числе сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, освещения, а также производственных железнодорожных баз.

На объекте продолжают работать около 5 тыс. строителей, задействованы более 150 единиц техники, 9 плавсредств.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября.

Стоимость моста составляет порядка 228 млрд рублей.