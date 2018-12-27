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Путин встретился с мальчиком из Ставропольского края, который мечтал пожать руку президенту

© РИА Новости. Алексей Дружинин
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства, и расписался на его форме для занятий самбо.

Президент в четверг встретил тяжелобольного мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили, пожали друг другу руки. Коля вынужден пока оставить тренировки по самбо, но В.Путин по просьбе мамы мальчика подписал его экипировку для занятий.

До встречи с президентом в четверг для мальчика и его мамы провели экскурсию по московскому Кремлю, позже они отправятся на экскурсию по Москве, первым делом - в усадьбу Измайлово, в музей оружия.

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев России В.Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. В.Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. Он уже исполнил желания четырех ребят.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин намерен до Нового года исполнить желание десятилетнего Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой этого мальчика, который хотел пожать ему руку.

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