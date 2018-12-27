27.12.18 14:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом, ритейлер не получал официальной информации о возбуждении против него уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У компании нет задолженности перед бюджетом, о каких-либо претензиях со стороны налоговой нам не известно", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по факту ухода компании от налогов.

Как сообщалось, 26 декабря сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" в Москве и ряде других регионов. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов.

Позднее в пресс-службе компании агентству заявляли, что обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий были изъяты документы на товар, произведен осмотр зданий и помещений. Магазины, склады и офисы работают в четверг в штатном режиме.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил С.Студенникова в список долларовых миллиардеров.