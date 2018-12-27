Приступил к сборке: Иркутский авиазавод начал собирать серийные МС-21
  
По графику: Роскосмос успешно осуществил четвертый пуск с космодрома Восточный
   
Космос не при чем: ученые опровергли информацию о падении метеорита в Хабаровском крае
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.12.18 14:59

Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом

© РИА Новости. Алексей Куденко
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом, ритейлер не получал официальной информации о возбуждении против него уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У компании нет задолженности перед бюджетом, о каких-либо претензиях со стороны налоговой нам не известно", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по факту ухода компании от налогов.

Как сообщалось, 26 декабря сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" в Москве и ряде других регионов. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов.

Позднее в пресс-службе компании агентству заявляли, что обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий были изъяты документы на товар, произведен осмотр зданий и помещений. Магазины, склады и офисы работают в четверг в штатном режиме.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил С.Студенникова в список долларовых миллиардеров.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.12.18 12:07
Тропические бабочки с Филиппин и Коста-Рики появятся в Московском зоопарке
.
  27.12.18 11:23
Достройка трех проблемных ЖК в "новой" Москве завершится в 2019 году
.
  27.12.18 11:12
Задержан пассажир, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве
.
  27.12.18 09:49
Сеть "Красное и Белое" подтвердила обыски и изъятие документации на складах и в офисах компании
.
  26.12.18 15:12
Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь
.
  26.12.18 14:39
Собянин назвал выборы мэра Москвы одним из главных событий в 2018 году
.
  26.12.18 12:51
Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения до 28 марта
.
  26.12.18 12:16
В Москве стоит обычная среднестатистическая зима – заммэра
.
  26.12.18 12:02
Проезд в электричках в Москве и Московской области подорожает с 1 января
.
  25.12.18 12:59
Около 7 млн кв.м реновационного жилья построят за пять лет в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket