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27.12.18 15:12
Новогодняя ночь Петербурге будет умеренно морозной
"Сегодня и в пятницу в Петербурге сохранится минус 4-6 градусов, после начнется повышение температуры, и 29-30 декабря мы приблизимся к нулю градусов, а затем вновь похолодает. 31 декабря предварительно ожидается до минус 2-5 градусов, в новогоднюю ночь минус 5-7 градусов. Вероятнее всего, ночь 1 января будет без осадков, а днем пойдет снег", - рассказал А.Колесов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад".
Начало января, по прогнозам синоптиков, в Петербурге будет морозным, но к 5-6 января и на Рождество потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, пойдет снег. На Крещение в городе ожидаются серьезные морозы.
В целом в первой декаде января в Петербурге преобладающие дневные температуры составят минус 1-6 градусов, ночные - минус 3-8, в отдельные ночи - минус 10-13 градусов.
Среднемесячная температура ожидается на 2-4 градуса выше нормы.
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