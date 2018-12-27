Власти НАО намерены усилить профилактику правонарушений в молодежной среде

27.12.18 15:29

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ненецкого автономного округа (НАО) активизируют работу по профилактике правонарушений в молодежной среде, сообщает пресс-служба региональной администрации в четверг.

Как отметил в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в округе губернатор региона Александр Цыбульский, в условиях современности крайне важно вести профилактическую работу в интернете. Глава НАО подчеркнул, что заниматься этим нужно постоянно, а не действовать только в рамках каких-либо всероссийских акций или поручений.

"Сегодня информация, которую получают молодые люди, в том числе и экстремистской направленности, идет в основном из интернета. (...) именно на информацию из сети нужно обращать особое внимание. И с молодежью необходимо говорить на их площадках и на том языке, который им понятен", - цитирует пресс-служба А.Цыбульского.

По словам руководителя регионального департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Павла Рахмилевича, в регионе продолжена работа по созданию общественных формирований "Родительский патруль", главная цель которых - профилактика правонарушений, также регулярно проводятся мероприятия, направленные, как на пропаганду здорового образа жизни, так и на межнациональное согласие в регионе.

В свою очередь начальник УМВД НАО Александр Огрызько уточнил, что в настоящее время оперативная обстановка в округе по противодействию экстремизму остается стабильной, с низким уровнем угроз.