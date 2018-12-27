|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.12.18 15:47
2018-й стал в Петербурге одним из самых теплых и сухих за всю историю наблюдений
"Это шестой год за всю историю наблюдений, когда среднегодовая температура достигла плюс 7 градусов. Норма превышена на два градуса. На первом месте 2015 год, когда среднегодовая температура составила плюс 7,7 градусов", - сказал А.Колесов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.
Синоптик напомнил, что в уходящем году только февраль и март имели отрицательное отклонение от нормы, все остальные месяцы были теплее нормы. За год были побиты восемь температурных рекордов.
2018-й год также стал одним самых сухих, в городе выпало 534,6 мм осадков. Для сравнения, в 2017 году годовая сумма осадков превысила 820 мм, в 2016 - 863 мм, до этого три года были засушливыми, но осадков было больше, чем в 2018 году.
Солнце в 2018 году светило 1 тыс. 660 часов.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket