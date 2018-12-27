Кубань получила от РФ почти 120 млн рублей для компенсации аграриям за потерю урожая от града летом 2018 года

27.12.18 16:22

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край получил по линии Минсельхоза России более 100 млн рублей для компенсации ущерба сельскохозяйственным предприятиям потерь урожая в результате града летом 2018 года, сообщил губернатора Вениамин Кондратьев журналистам в четверг.

"Минсельхоз России выделил нашим аграриям около 120 млн рублей компенсаций за потерянный в результате летнего града урожай. Помощь получат 96 сельхозпроизводителей края. Минсельхоз Кубани уже начал производить выплаты", - сказал глава региона.

В.Кондратьев напомнил, что в июне 2018 года из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Регион инициировал сбор документов у пострадавших, где была указана оценка степени гибели и повреждения урожая.

"Мы не оставили аграриев один на один с их бедой. Край взял на контроль вопросы помощи в восстановительных работах и компенсации за ущерб каждому сельхозпредприятию. Все данные мы направили в федеральное ведомство, и сегодня имеем положительный результат", - подчеркнул губернатор.

В 2019 году, добавил В.Кондратьев, в Краснодарском крае вновь будет действовать программа страхования посевов от погодных рисков. На эти цели предварительно выделено около 340 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Ранее сообщалось, что от сильного града 30 июня 2018 года пострадали Тимашевский, Брюховецкий и Павловский районы. Стихия повредила сельскохозяйственные угодья, а также порядка 2 тыс. домов, более десяти социально-значимых объектов.