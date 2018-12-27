Начались заводские лётные испытания воздушного танкера Ил-78М-90А

27.12.18 16:37

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый российский топливозаправщик Ил-78М-90А приступил к заводским лётным испытаниям, сообщили в пресс-службе "Ильюшина".

"Сегодня был выполнен первый полёт в рамках заводских летных испытаний. Во время полёта была проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех самолетных систем и оборудования", - сказал начальник лётно-испытательной станции ульяновского завода "Авиастар-СП" Юрий Капша, слова которого привели в пресс-службе.

В компании отметили, что испытания самолёта будут проходить в Ульяновске и на базе "Ильюшина" в подмосковном Жуковском. После завершения заводских испытаний топливозаправщик будет передан на государственные испытания.

Как сообщалось, 25 января 2018 года состоялся первый полёт нового российского воздушного танкера Ил-78М-90А. В апреле пресс-служба "Ильюшина" заявила о завершении наземных частотных испытаний топливозаправщика. В компании рассчитывали приступить к заводским лётным испытаниям ещё летом и завершить их до конца года.

"До конца года мы планируем завершить лётно-конструкторские испытания этого борта и начать совместные государственные", - сказал 10 июля первый заместитель гендиректора "Ильюшина" Павел Черенков, слова которого привела пресс-служба.

В августе замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что ведомство рассматривает возможность заключения контракта на поставку 14 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А до 2027 года.

"Но прежде всего, мы ожидаем получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета Ил-78М-90А, которые планируется начать в этом году", - подчеркнул замминистра.

Перспективный топливозаправщик Ил-78М-90А разрабатывается по заданию Минобороны РФ на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А. Это будет первый воздушный танкер, построенный в России - на ульяновском заводе "Авиастар-СП". До этого все самолёты-заправщики Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиазаводе.

Модернизированные Ил-78 позволят производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле возможна одновременная заправка до четырех самолетов.