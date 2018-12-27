Приступил к сборке: Иркутский авиазавод начал собирать серийные МС-21
  
По графику: Роскосмос успешно осуществил четвертый пуск с космодрома Восточный
   
Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.12.18 17:13

Шестой фигурант дела о попытке теракта в Казанском соборе осужден в Петербурге

© РИА Новости. Алексей Даничев
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Калининский районный суд Петербурга в четверг вынес приговор по делу о несообщении в правоохранительные органы о планах совершения теракта в Казанском соборе, за что ранее были осуждены пятеро фигурантов, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

К штрафу в 70 тыс. рублей приговорен Ягуб Вагиф Оглы Сулейманов, не сообщивший в правоохранительные органы о планах теракта, которые разрабатывал его знакомый Евгений Ефимов.

"Е.Ефимов неоднократно сообщал Сулейманову о своих планах по совершению теракта. Так, в конце ноября 2017 года у станции метро "Сенная площадь" Е.Ефимов рассказал Сулейманову, что планирует снять гараж или иное холодное помещение для изготовления взрывчатого вещества, а в начале декабря 2017 года сообщил фигуранту по телефону о своей почти полной готовности к совершению преступления. Сулейманов, в свою очередь, Е.Ефимова отговаривал, однако в правоохранительные органы ничего не сообщил", - отмечает суд.

В суде фигурант признал свою вину.

Как сообщалось, по делам о планировавшемся в Казанском соборе теракте были арестованы пятеро фигурантов: Антон Кобец, Евгений Ефимов, Шамиль Омаргаджиев, Алисхан Эсмурзиев и Фируз Калавуров.

Е.Ефимов получил 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Ш.Омаргаджиев приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей. А.Эсмурзиев получил два года колонии со штрафом 50 тыс. рублей. А.Кобец был освобождён от уголовной ответственности, суд применил к нему принудительные меры медицинского характера. Ф.Калавуров был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

В декабре 2017 года ФСБ сообщила о задержании семи членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавших совершение терактов в местах массового пребывания людей. Фигурантами уголовных дел стали пять человек. О предъявлении обвинения ещё двоим из числа задержанных не сообщалось.

Как сообщалось, за полученную от ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Петербурга и других людных местах города, президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.12.18 14:59
Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом
.
  27.12.18 12:07
Тропические бабочки с Филиппин и Коста-Рики появятся в Московском зоопарке
.
  27.12.18 11:23
Достройка трех проблемных ЖК в "новой" Москве завершится в 2019 году
.
  27.12.18 11:12
Задержан пассажир, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве
.
  27.12.18 09:49
Сеть "Красное и Белое" подтвердила обыски и изъятие документации на складах и в офисах компании
.
  26.12.18 15:12
Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь
.
  26.12.18 14:39
Собянин назвал выборы мэра Москвы одним из главных событий в 2018 году
.
  26.12.18 12:51
Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения до 28 марта
.
  26.12.18 12:16
В Москве стоит обычная среднестатистическая зима – заммэра
.
  26.12.18 12:02
Проезд в электричках в Москве и Московской области подорожает с 1 января


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket