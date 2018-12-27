Дюков выдвинут в президенты РФС

27.12.18 17:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава "Газпром нефти" и председатель совета директоров футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Александр Дюков в последние дни уходящего года выдвинут многочисленными региональными Федерациями футбола кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Руководитель Федерация футбола Пермского края Дмитрий Терехов, комментируя "Интерфаксу" решение региональной организации выдвинуть главу "Газпром нефти" на пост президента РФС, отметил, что представители федерации уверены в искреннем отношении А.Дюкова к отечественному спорту и выступают за то, чтобы у российского футбола был сильный руководитель.

Как сообщил агентству председатель Федерации футбола Тюменской области Александр Попов, решение о выдвижении кандидатуры А.Дюкова было принято в начале этой недели. "Федерация считает, что из всех кандидатов А.Дюков наиболее достоин, так как он давно в спорте, имеет большой опыт именно в футболе, хоккее. Считаем, что этот человек принесет большую пользу нашему футболу, РФС, наладит работу", - заявил А.Попов.

Президент Федерации футбола республики Мордовия Александр Яшков сообщил "Интерфаксу", что совет республиканской федерации рассмотрел вопрос о выдвижении А.Дюкова еще 21 декабря. "Александр Валерьевич Дюков - прагматичный человек, добился серьезного успеха в бизнесе. Он является председателем совета директоров футбольного клуба "Зенит". Александр Валерьевич любит футбол, идет не зарабатывать, а действовать во благо", - сказал А.Яшков.

Председатель Федерации футбола Башкирии, президент ФК "Уфа" Шамиль Газизов также высказал свое мнение: "Нам кажется это самый достойный кандидат. Знаем Александра Валерьевича по работе в исполкоме, знаем, что он развивает профессиональный футбол, детский футбол, несет большую общественную нагрузку, поэтому мы выдвинули его кандидатуру".

Глава Ростовской региональной общественной организации "Федерация футбола" (РРООФФ) Николай Сардак так прокомментировал решение региональной организации относительно кандидатуры А.Дюкова: "Мы внимательно изучили биографию А.Дюкова. Я глубоко уверен, что руководить РФС должен человек, у которого есть финансовые возможности, без нее - это очень трудно. А.Дюков находится 12 лет в структуре "Газпром нефти", многие годы входит в руководство футбольного клуба "Зенит", с 2016 года возглавляет комитет по развитию футбола РФС".

Кандидатуру А.Дюкова поддержала и Федерация футбола Татарстана. Заместитель председателя этой региональной организации Радик Ахмадуллин отметил? что в президиум Федерация футбола Татарстана входят руководители местных футбольных клубов "Нефтехимик", "Рубин" и "КАМАЗ", которые являются членами РФС и также могут предложить кандидатов. "По моим данным, они также поддержат кандидатуру А.Дюкова", - отметил Р.Ахмадуллин.

А.Дюков с марта 2008 года по май 2017 года являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 гг.), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 г.). С 2008 года А.Дюков является Председателем совета директоров клуба "Зенит". Также А.Дюков возглавляет комитет программ развития футбола Российского футбольного союза.

Тем временем Российский футбольный союз заявил, что опубликует список кандидатов в президенты организации до 16 января. "Официально кандидаты должны подать соответствующий пакет документов в избирательный комитет РФС не позднее 13 января. Соответственно, вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе РФС в четверг.

Как сообщалось, 22 февраля состоится конференция РФС, на которой пройдут выборы президента РФС.

Виталий Мутко 19 декабря подал в отставку с поста президента РФС. В декабре прошлого года он приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. В.Мутко подал иск в суд из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад. Иск ещё не рассмотрен. В.Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года по декабрь текущего года.