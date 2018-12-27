Студенты политеха в Керчи вернулись в уцелевшее после взрыва крыло здания

27.12.18 17:56

Фото со страницы Сергея Бороздина в Facebook

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В уцелевшем крыле Керченского политехнического колледжа, где в середине октября произошло массовое убийство, возобновились занятия, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

"Все это время студенты колледжа ютились в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены", - написал С.Бороздин в четверг на своей странице в Facebook.

"Больше полумиллиона рублей выделило предприятие (судостроительный завод "Залив" - ИФ) на восстановление запасного выхода, который с 70-х годов практически не использовался и был в аварийном состоянии". - отметил С.Бороздин.

Главный вход в колледж и часть учреждения, которые больше всего пострадали от взрыва, пока закрыты. "Там продолжаются ремонтные работы", - уточнил глава администрации Керчи.

По версии следствия, студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Правительство Крыма в конце ноября выделило из своего резервного фонда более 9 млн рублей на ремонт колледжа.