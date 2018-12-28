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28.12.18 06:06
Пять районов Сахалина остались без света из-за метели
"По состоянию на утро пятницы остаются поврежденными 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Бригады Сахалинэнерго работают над устранением повреждений. Непогода продолжается в ряде районов, из-за чего остается нарушенным электроснабжение сел - Восточное Макаровского района, Усково Тымовского района; частично - города Углегорска, сел Яблочное Холмского района, Ударное, Ольшанка, Поречье и Орлово Углегорского района, Рощино Смирныховского района", - говорится в сообщении.
В пригороде Южно-Сахалинска обесточен район "Ёлочки", частично нарушено энергоснабжение планировочного района "Дальнее" и в поселке Ключи.
Восстанавливают электроснабжение 20 ремонтных бригад "Сахалинэнерго".
На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава энергокомпании.
Предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов, отмечает пресс-служба.
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